Auricolari con fotocamera integrata: anche Samsung ci sta pensando

Quando lo smartphone non basta più, ecco l’idea: auricolari con la fotocamera integrata. E ora anche Samsung, secondo un nuovo report, pare che ci stia seriamente pensando.

Samsung, Meta e Apple in gioco

Come riporta Bloomberg, citando fonti vicine a Samsung, tra i piani dell’azienda sudcoreana ci sarebbero anche dei Galaxy Buds con fotocamere integrate. Non è chiaro in che modo potrebbe funzionare una tecnologia del genere, né quale sia la finalità a cui Samsung aspiri.

I “camera buds”, come sono stati soprannominati, consentirebbero agli utenti di osservare un oggetto e farlo analizzare dall’Intelligenza Artificiale, in modo simile a come fanno già gli occhiali smart RayBan di Meta.

Sebbene non ci siano maggior informazioni al riguardo, pare che Samsung non sia nemmeno l’unica ad averci pensato. Sempre secondo Bloomberg, infatti, anche Meta sarebbe al lavoro per realizzare prototipi di auricolari con sensori fotografici. Tra i primi dettagli trapelati, sembra che l’azienda sia insoddisfatta nei confronti di alcuni aspetti chiave di questa nuova tecnologia.

Come potrebbero funzionare, ad esempio, con chi porta i capelli lunghi? Motivo di insoddisfazione di Meta anche l’angolazione delle fotocamere sugli auricolari: non si tratta di certo di un’angolazione ottimale per riprendere oggetti frontali.

Secondo precedenti indiscrezioni, inoltre, pare che anche Apple stia pensando di realizzare AirPods con fotocamere integrate. In questo caso, però, potrebbe trattarsi di sensori a infrarossi che faciliterebbero funzionalità come controlli gestuali e audio spaziale migliorato.