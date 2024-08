Auricolari Bose Ultra: la qualità sonora che meriti (-14%)

Gli auricolari Bose Ultra rappresentano un’innovazione senza precedenti nel mondo dell’audio personale. Grazie a un design open-ear, questi auricolari wireless offrono la possibilità di rimanere in sintonia con l’ambiente circostante, senza rinunciare a un suono vivido e privato. La tecnologia OpenAudio assicura una qualità audio eccezionale, permettendo di godere di ogni nota e dettaglio con chiarezza e precisione.

Attualmente in super sconto del 14% su Amazon per un tempo limitato, è il momento perfetto per acquistarli al prezzo speciale di soli 299,95 euro, anziché 349,95 euro.

Auricolari Bose Ultra: offerta a tempo limitatissimo

Indossare gli auricolari Bose Ultra significa immergersi completamente nella musica, ovunque e in qualsiasi momento. L’audio immersivo e spazializzato di Bose offre un’esperienza di ascolto unica, con un comfort ottimale e un look moderno e discreto. Grazie al giunto flessibile e al design leggero e aderente, basta agganciare gli auricolari delicatamente dietro l’orecchio per mantenere una connessione stabile e confortevole durante tutta la giornata.

La resistenza all’acqua certificata IPX4 garantisce che gli auricolari Bose Ultra possano affrontare schizzi, gocce e spruzzi senza problemi. La rete acustica incorporata impedisce l’ingresso di acqua e detriti, assicurando un’esperienza di ascolto continua e senza interruzioni. La batteria a lunga durata offre fino a 7 ore di autonomia in riproduzione e fino a 4 ore con l’audio immersivo attivato, mentre la custodia di ricarica inclusa permette di avere sempre a disposizione altre 2,5 ricariche complete.

La tecnologia Bluetooth multipoint consente di passare facilmente da un dispositivo all’altro, garantendo un’esperienza di ascolto senza soluzione di continuità. Con i semplici pulsanti di controllo, è possibile gestire la musica e le chiamate in modo rapido e intuitivo, passando dalla modalità stereo a quella immersiva con un semplice tocco.

Infine, grazie alla tecnologia Bose SimpleSync, gli auricolari Bose Ultra possono essere abbinati a diffusori e soundbar smart Bose per un’esperienza di ascolto TV personalizzata e con controllo del volume autonomo. Non perdere l’occasione di vivere l’audio come mai prima d’ora con questi auricolari, oggi disponibili su Amazon con uno sconto del 14% per un tempo limitato. Approfitta di questa offerta straordinaria e falli tuoi al prezzo speciale di soli 299,95 euro, prima che sia troppo tardi.