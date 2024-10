Auricolari Bluetooth oper-ear con luci LED e suono coinvolgente (-20%)

È da un po’ che cerchi delle cuffiette wireless che non abbiano inserti in silicone ma che offrano un design open-ear? Allora oggi la tua ricerca si può dire conclusa. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questi auricolari Bluetooth a conduzione ossea a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro.

Proprio così, con lo sconto del 20% avrai un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa delle cuffiette wireless spettacolari. Sono dotate di un suono straordinario, potente e coinvolgente. Sono comodissime e si ancorano all’orecchio perfettamente. Le potrai collegare sia ai dispositivi Android che a quelli iOS.

Auricolari Bluetooth dal design speciale

Con questi auricolari Bluetooth potrai ascoltare la musica che preferisci per tutto il tempo che vuoi perché non danno assolutamente fastidio. Grazie al loro design open-ear rimangono ancorate perfettamente all’orecchio e trasmettono il suono tramite le vibrazioni. Riescono a restituire un audio preciso e potente con bassi profondi e alti e medi cristallini. Possiedono una connessione rapida e a bassissima latenza con i tuoi dispositivi.

Godono della riduzione del rumore che ti permette sia di ascoltare la musica in qualsiasi ambiente senza disturbi, che di fare chiamate perfette. Chi ti ascolterà riuscirà a percepire la tua voce in modo distinto. Puoi passare dalla modalità musica a quella di gioco in un istante. Sono anche dotati di un’illuminazione a LED molto bella che li rende unici. E poi godono di un’autonomia fino a 6 ore con una singola ricarica e 40 ore totali grazie alla custodia.

Fai alla svelta dunque perché si tratta di una promozione davvero allettante per durare ancora a lungo. Perciò vola su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth a conduzione ossea a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime li riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.