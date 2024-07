Auricolari Bluetooth di qualità a meno di 20€: su Amazon ci sono le Soundcore P20i

La scelta di nuove cuffie true wireless economiche ma di qualità è ora più semplice, grazie alla nuova offerta Amazon dedicata alle Soundcore P20i, ora disponibili al prezzo scontato di 19,99 euro, con il 43% di sconto sul listino. Gli auricolari Bluetooth Soundcore sono spediti direttamente da Amazon e sono disponibili in diverse colorazioni. Per poter accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto. Il rapporto qualità/prezzo, in questo momento, è alle stelle.

Soundcore P20i: sono le cuffie TWS da prendere

Le Soundcore P20i sono ottimi auricolari Bluetooth, in grado di abbinare tanta qualità e un prezzo molto accessibile. Tramite l’app abbinata, inoltre, è possibile personalizzare il comportamento degli auricolari al fine di ottenere le prestazioni desiderate, adeguando il funzionamento.

Da notare anche un’autonomia elevata: considerando anche la carica aggiuntiva della custodia, infatti, gli auricolari arrivano a 30 ore di autonomia. Tra le specifiche troviamo anche driver da 10 mm in grado di offrire bassi profondi e un’ottima resa audio. C’è anche la certificazione IPX5.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Soundcore P20i al prezzo scontato di 19,99 euro. Gli auricolari sono spediti direttamente da Amazon e sono disponibili in diverse colorazioni. Per accedere subito allo sconto è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto e aggiungere gli auricolari al carrello. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.