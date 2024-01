Auricolari bluetooth a prezzo stracciato con questo COUPON Amazon (-50%)

Gli auricolari bluetooth che ti segnaliamo con questa offerta sono la soluzione perfetta per avere la praticità delle cuffie senza filo senza spendere troppo. Spuntando il coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarli infatti soltanto 19,99 euro. Un prezzo bassissimo per un prodotto che saprà soddisfarti: una minima spesa per una massima resa.

Auricolari bluetooth in offerta: le caratteristiche

Immergiti nell’esperienza audio con auricolari all’avanguardia dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, capace di bloccare fino a 24 dB di rumori ambientali. Questa tecnologia ti permette di godere della tua musica o di concentrarti senza interruzioni indesiderate.

Quando vuoi rimanere consapevole dell’ambiente circostante, attiva la modalità Ambiente. I microfoni integrati cattureranno i suoni esterni, garantendoti sicurezza e consapevolezza del contesto in cui ti trovi.

L’accoppiamento diventa un gioco da ragazzi: basta estrarre gli auricolari dalla custodia al primo utilizzo e si connetteranno automaticamente, semplificando il processo di connessione.

Controllare la batteria non è mai stato così facile. Monitora i livelli di carica e lo stato della batteria attraverso il display sulla custodia di ricarica. Questa funzione ti fornisce informazioni chiare in un colpo d’occhio, garantendoti di essere sempre pronto all’uso.

Con una durata della batteria di 6 ore (che si estende a 24 ore con la custodia di ricarica) potrai godere della tua musica o delle chiamate senza preoccuparti della batteria per gran parte della giornata. Sia che tu sia in viaggio, al lavoro o in palestra, questi auricolari sono progettati per offrirti un’esperienza audio di qualità con una comodità senza pari. Il tutto a soli 19,99 euro. Attiva il coupon e non farteli scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.