Auricolari Bluetooth 5.3 costano 11€ ma fanno il BAFFO a marchi TOP

Da un paio di auricolari Bluetooth che costano così poco potresti aspettarti audio debole e poche funzioni eppure questo modello ha dell’eccezionale. Non per nulla è uno dei più acquistati online e chi lo prova, si trova bene. Hai bisogno di wearable dalla tua parte? Eccotele servite.

Su Amazon sono in promozione con uno sconto del 37%. In questo modo il prezzo finale scende ad appena 11,95€. Se le vuoi provare è il tuo momento, aggiungile al carrello subito.

Le spedizioni? Completamente gratuite e rapide in tutta Italia grazie ai servizi Prime attivi sul tuo account.

Auricolari Bluetooth 5.3 con tutto al posto giusto

Sono comodi, stabili e di piccole dimensioni per non essere ingombranti. Grazie alle punte in silicone si adattano alle tue orecchie come se fossero stati creati su misura e beh, ti ci puoi anche allenare. Hai paura di rovinarli? Non ci pensare minimamente perché sono finanche impermeabili!

Collegati ai tuoi dispositivi con un gesto e sfruttali a più non posso. Sono compatibili con Android così come iOS e non ti fanno rinunciare a niente. L’audio è fedele alla realtà, ottimo sul punto di vista dell’equalizzatore e con cancellazione del rumore per non essere distratto. Questa funzione torna utile anche in chiamata.

Per gestire la riproduzione hai i controlli touch su entrambi gli auricolari e per goderti a pieno l’esperienza hai ore e ore di autonomia. Come fai a sapere quanta te ne rimane? Beh, sulla custodia di ricarica c’è un comodo display LED che ti aggiorna di pari passo.

