Non è che lo sconto sia realmente segreto, ma sicuramente non si può notare quanto possa valere davvero: è il caso degli auricolari bluetooth Aukey, che per alcune ore saranno disponibili al miglior prezzo di sempre… seppur non si veda. Vediamo di capire il perché.

Aukey, attenzione al prezzo

Stiamo parlando degli auricolari senza fili Aukey, per i quali il gruppo promette suono stereo incredibile (“audio di alta qualità alimentato da un avanzato SoC audio Bluetooth di Qualcomm (sistema su chip) con supporto integrato per aptX e AAC. Per una connessione solida come una roccia e per un suono fedele all’originale“) e chiamate nitide (“gli auricolari sono dotati di 4 microfoni (2 per auricolare) che utilizzano la più recente tecnologia di riduzione del rumore cVc 8.0 per captare accuratamente la voce durante le chiamate e filtrare il rumore di fondo“), resistenza all’acqua IPX7 e 25 ore di riproduzione grazie ad autonomia e custodia di ricarica.

Il prezzo tradizionale di questo modello è pari a 44,99 euro, ma per alcune ore il costo scende a 38,24 euro grazie ad uno sconto a tempo del 15%. Sebbene sia questo il prezzo mostrato su Amazon, quel che si nota meno è la possibilità di aggiungere a tutto ciò un coupon di 10 euro che portano il prezzo finale a 28,24 euro.

A conti fatti lo sconto complessivo non è pari al 15%, quindi, ma supera addirittura il 37%. Per passare dal 15% al 37% di sconto è sufficiente un click sull’apposita opzione:

L’attivazione dei coupon è automatica e non prevede limitazione alcuna: è sufficiente un click per attivare questi sconti “segreti” e, una volta messo il prodotto nel carrello, si avrà automaticamente attivata la decurtazione del costo per l’acquisto a prezzo speciale.

