Incredibile ma vero, è passato già da un anno da quando Nintendo ha rilasciato sul mercato Animal Crossing: New Horizons, il gioco per Switch che è stato in grado di catturare grandi e piccini e che è stato la forza trainante del brand per l’intero 2020. Complice la pandemia, complice la bontà del titolo, questo capolavoro sta battendo tutti i record possibili ed immaginabili. In Europa, ad esempio, è appena stato riportato che ha venduto oltre 7 milioni di copie dal suo debutto e prevediamo ulteriori incassi nei mesi a venire.

Animal Crossing: New Horizon RECORD in Europa

Il popolare simulatore di vita di Nintendo compie un anno ma sembra che il suo successo sia destinato a continuare ancora a lungo. Di fatto, il brand continua ad aggiornare il videogame con update periodici volti a rendere sempre nuova e differente l’esperienza utente. Adesso è emerso che è stato il videogioco dell’azienda ad aver venduto più velocemente in Europa.

Il prodotto è uscito il 2020 marzo dello scorso anno: se pensiamo che nel vecchio continente sono state vendute oltre 7 milioni di copie, vuol dire che i 2/3 degli utenti possessori di una Switch gioca a questo capolavoro e… attenzione. Questi dati sono numeri che aumenteranno nei prossimi mesi. In prospettiva, il risultato è spaziale. Il presidente della divisione europea di Nintendo Stephan Bole, ha dichiarato di essere contentissimo dei risultati raggiunti e di come il simulatore sia stato accolto positivamente nel nostro territorio. La serie di Animal Crossing è unica e iconica per il marchio e gode di popolarità in tutto il pianeta.

Ovviamente, sin dal suo esordio, sono arrivati tanti aggiornamenti che hanno apportato diverse modifiche e contenuti speciali a tempo all’interno del titolo. Pensiamo alle novità di Natale o a quelle a tema Super Mario, recentemente approdate per celebrare il 35° anniversario dell’idraulico baffuto più famoso del mondo.

A tal proposito, la compagnia ha annunciato che arriverà a breve la piattaforma online “Animal Crossing: New Horizons Island Tour Creator“, il prossimo 24 marzo. Grazie ad essa sarà possibile mostrare le proprie isole a tutti gli altri mediante un sistema innovativo mai visto prima.

Voi giocate già a Animal Crossing: New Horizons?

