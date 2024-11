Attenzione alla Lotteria che ruba i tuoi risparmi, la truffa che ti truffa

Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e questo periodo di festività è ricco di saldi, regali, estrazioni a premi e lotterie. Tuttavia, non tutto quello che ci viene proposto è conveniente e soprattutto onesto. In questi giorni abbiamo scoperto una truffa molto pericolosa. Si tratta di una lotteria privata che mette in pericolo i tuoi dati personali e i tuoi risparmi attraverso una truffa nella truffa. Inoltre, potrebbe anche esporti a problemi legali o estorsioni di denaro.

Tutto inizia con una classica email. Il contatto si presenta come tecnico di un fantomatico casinò inglese, di cui non menziona mai il nome. Occupandosi della manutenzione sulle macchine si propone per farti vincere alla lotteria privata in questo casinò. In altre parole, è in grado di manomettere la macchina (lui parla di “programmare”) affinché riproduca i primi due numeri che desideri.

Una sorta di truffa nella truffa perché il truffatore, che vuole truffarti, ti propone di truffare il casinò per il quale lavora facendoti vincere alla lotteria. Sembra un gioco di parole contorto, ma effettivamente spiega ciò che realmente è la proposta contenuta in questa email. Ed è per questo motivo che il rischio non è solo perdere denaro, ma anche incorrere in minacce legali per estorcerti denaro.

Come evitare la truffa della lotteria privata

Molto probabilmente, ma questo non possiamo dirlo con certezza, non esiste nemmeno il casinò e chi ti sta scrivendo non è un tecnico per la manutenzione delle macchine. In realtà si tratta di un teatrino messo insieme da qualche cybercriminali per rubare il tuo denaro gettando come esca la possibilità di vincere alla lotteria privata di questo casinò che, in realtà è una truffa.

“La lotteria non si gioca online, si gioca fisicamente – continua il truffatore – ma se non puoi viaggiare puoi chattare con l’amministratore per giocare da remoto e poi ti invieranno il tuo biglietto via email. NB: Come tecnici non ci è consentito giocare od offrire i numeri ai nostri cari. Dopo aver ricevuto le vincite, la mia quota sarebbe del 40%“.

Una sorta di alleato nella truffa che però sarà pronto a voltarti le spalle una volta che avrà ottenuto da te quello che voleva. Il nostro consiglio è quello di cestinare subito questa mail se mai dovessi riceverla nella tua casella di posta elettronica. Non credere mai in queste proposte di vincita assicurata a una lotteria, e nemmeno alla recente truffa email che sfrutta Tigotà per svuotarti il conto.