Attenti alla truffa della falsa Carta Regalo Google Play da 100€

Google continua a essere sfruttato dai cybercriminali per attacchi phishing, utilizzando il suo brand per mettere a segno pericolose truffe online. In questi giorni un’altra email insidiosa si sta diffondendo tra le caselle di posta elettronica di molti utenti. Si tratta di una Carta Regalo Google Play del valore di 100€.

La parte succulenta del messaggio è che può essere acquistata con soli 2€. Ovviamente tutto questo non è vero. Si tratta solo dell’ennesima esca che i cybercriminali lanciano per catturare al loro amo più vittime possibili. L’obiettivo è quello di rubare dati personali, informazioni sensibili, dettagli di pagamento (come carte di credito e account di pagamento digitale) e denaro.

Riconoscere questa nuova truffa phishing, quella della Carta Regalo Google Play da 100€ acquistabile a 2€, è fondamentale per evitare di gettare in pasto dei criminali del web denaro e dati personali come nome, cognome, indirizzo, email, numero di telefono, numero e codici della carta di credito e molto altro ancora.

Come riconoscere la truffa della Carta Regalo Google Play da 100€

Se ancora non l’hai ricevuta, probabilmente ti stai chiedendo come puoi riconoscere l’email contenente la truffa della Carta Regalo Google Play da 100€. Prima di tutto devi avere chiaro in mente che tutte le offerte troppo belle per essere vere nascondono quasi sempre una brutta sorpresa. Difficilmente Google ti proporrebbe un prodotto del valore di 100€ a soli 2€.

Dopodiché è molto importante verificare sempre l’indirizzo email del mittente per esteso. In questo modo puoi confrontare quel dominio con il dominio ufficiale di Google. Potrebbero essere simili, ma mai identici. Questo è un segnale incontrovertibile che si tratta di una truffa phishing.

Infine, non devi farti confondere dall’utilizzo di loghi ufficiali e grafiche identiche a quelle originali. I cybercriminali realizzano facilmente dei cloni di email e pagine web dei brand più diffusi. Così anche questa email presenta una Carta Regalo Google Play da 100€ che sembra davvero reale e ufficiale.