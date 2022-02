Atlético Madrid Vs Manchester United: come vederla gratis

Questa sera andrà in onda la prima partita, su due, degli ottavi di finale della UEFA Champions League che vedrà sfidarsi Atlético Madrid Vs Manchester United. Sicuramente sarà un match davvero entusiasmante e ricco di sorprese. Nelle due squadre militano giocatori di tutto rispetto che nel mondo del calcio hanno lasciato il segno, come il noto attaccante del Manchester United, Cristiano Ronaldo. Scopriamo insieme come è possibile vedere questa partita gratis proprio stasera.

Atlético Madrid Vs Manchester United su Amazon Prime Video gratis

Come molti di voi sapranno già, Atlético Madrid Vs Manchester United sarà trasmessa in diretta streaming proprio su Amazon Prime Video, il servizio dell'omonimo colosso dello shopping online che offre tantissimi contenuti tra cui film e serie TV.

Pochi lo sanno, ma se non siete abbonati a questo servizio potrete comunque accedere gratuitamente per vedere non solo questa, ma anche tutte le altre partite della UEFA Champions League in programma su Amazon Prime Video fino alla fine di marzo 2022. Infatti, collegandovi a questo link diretto e registrando un nuovo account, avrete diritto a una prova gratuita di 30 giorni per testare il servizio Prime di Amazon.

Se lo farete già oggi, automaticamente potrete assistere stasera alla partita della UEFA Champions League tra Atlético Madrid e Manchester United. Un'opportunità davvero unica e sicuramente golosa. Attenzione però, perché l'account che registrate non dovrà essere già stato utilizzato per accedere ai privilegi offerti da Amazon Prime. Quindi, per potervi godere tutti questi contenuti, compresi film e serie TV, dovrete registrarne uno ex novo.

Attivare la prova gratuita di 30 giorni è molto facile. Una volta raggiunta la pagina del link dedicato ad Amazon Prime Video, l'utente deve cliccare sulla voce “Iscriviti e usa gratuitamente per 30 giorni” e poi seguire tutte le istruzioni che troverà a schermo.

In questo modo potrà godersi le ultime partite a calendario della UEFA Champions League tra cui anche quella di stasera: Atlético Madrid e Manchester United.