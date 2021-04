La serie di smartphone flagship di Asus potrebbe essere lanciata presto. Come facciamo a dirlo? Semplice: lo ZenFone 8 Mini è stato recentemente avvistato presso il portale per la certificazione TÜV SÜD è ora apparso sul sito di benchmark di Geekbench. Sembra che il gigante tecnologico taiwanese stia testando internamente le prestazioni del telefono prima di renderlo ufficiale.

Rapporti precedenti hanno rivelato che il numero di modello dell’ASUS ZenFone 8 Mini è ASUS_I006D / ASUS_ZS590KS. Su Geekbench 5, il telefono è stato avvistato con a bordo la piattaforma mobile Snapdragon 888. Nell’elenco, il SoC è menzionato con il nome di “lahaina” e vanta una frequenza di base di 1,80 GHz. Lo smartphone ha ottenuto 1121 e 3662 rispettivamente nei test single-core e multi-core di Geekbench.

Rapporti precedenti hanno rivelato che il mini-terminale sfoggerà un display FullHD + OLED da 5,9 pollici con supporto per la frequenza di aggiornamento di 120Hz. La configurazione della fotocamera del telefono includerà un’ottica Sony IMX686 da 64 megapixel e un nuovo obiettivo Sony IMX663. Non è chiaro se il dispositivo sia dotato di doppia lente nella configurazione della fotocamera.

Lo ZenFone 8 Mini potrebbe essere dotato di un amplificatore Cirrus CS3SL45. Sebbene le dimensioni della batteria non siano ancora note, la sua certificazione TÜV SÜD ha rivelato che potrebbe supportare la ricarica rapida da 30 W. Gli altri dettagli del device devono ancora essere rivelati. Poiché è dotato di uno schermo da 5,9 pollici, è probabile che il telefono debutterà come il telefono di punta più compatto del mercato con a bordo il processore SD888 di Qualcomm.

Nelle notizie correlate, il gaming phone Asus ROG Phone 5 è ora disponibile per il preordine tramite Flipkart in India ed è pronto per essere acquistato in diversi mercati mondiali. Lo si può acquistare in due varianti:

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

12 GB di RAM + 256 GB di storage interno.

Asus

Smartphone