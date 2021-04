Le nuove varianti dell’Asus ZenFone 8 Mini / Flip e le dimensioni della batteria sono state rivelate in una recente indiscrezione. Per chi non lo sapesse, i nuovi flagship del colosso taiwanese dovrebbero fare il loro debutto il 12 maggio.

Asus ZenFone 8: ecco la batteria del modello Mini

Le voci hanno già diffuso molte informazioni sullo ZenFone 8 Mini. Una nuova perdita di DealnTech ha rivelato le varianti ei dettagli della batteria dello smartphone ZenFone 8 Mini / Flip.

Lo ZenFone 8 Mini / Flip dovrebbe arrivare in cinque varianti così ripartite:

6 GB di RAM + 128 GB;

8 GB di RAM + 128 GB;

8 GB di RAM + 256 GB;

12 GB di RAM + 256 GB;

16 GB di RAM + 256 GB.

Come hanno rivelato i rapporti precedenti, la nuova perdita afferma che ZenFone 8 Mini / Flip sarà dotato di un display da 5,92 pollici. La fuga di notizie menziona inoltre che il telefono disporrà di una batteria da 3.835 mAh e il suo valore tipico sarà di 4.000 mAh. Arriverà con il supporto per la ricarica rapida da 30 W.

Rapporti precedenti hanno rivelato che il terminale sfoggerà un display OLED perforante. Si prevede che questo supporti la risoluzione Full HD + e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sarà un’ammiraglia di dimensioni compatte alimentata dalla piattaforma mobile Snapdragon 888.

Il pannello posteriore del telefono dovrebbe sfoggiare un obiettivo primario Sony IMX686 da 64 megapixel e un nuovo snapper Sony IMX663. Il dispositivo dovrebbe anche essere dotato di un amplificatore Cirrus CS35L45. Gli altri dettagli dello ZenFone 8 Mini / Flip sono nascosti.

La serie ZenFone 8 dovrebbe includere gli smartphone standard e Pro. Entrambi i telefoni dovrebbero arrivare con schermi OLED Full HD + e piattaforma mobile Snapdragon 888.

Lo ZenFone 8 sarà probabilmente dotato di una lente frontale da 24 megapixel e di un sistema a tripla ottica da 64 megapixel + 12,2 megapixel + 8 megapixel. Resta da vedere se qualcuno della serie manterrà il sistema di telecamere ribaltabili, che è stato reso disponibile sui modelli precedenti.

Asus

Smartphone