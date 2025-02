Asus Zenfone 12 Ultra è ufficiale: potenza, stile e tantissime funzioni AI

Asus lancia ufficialmente il suo ultimo gioiello tecnologico, lo Zenfone 12 Ultra: uno smartphone che unisce design raffinato, prestazioni di alto livello e funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

Con un display da 6,78 pollici ed il processore Snapdragon 8 Elite, Asus Zenfone 12 Ultra si propone come un compagno ideale per chi cerca eleganza ed innovazione in un unico prodotto.

Asus Zenfone 12 Ultra: scheda tecnica, disponibilità e prezzo

Il design di Asus Zenfone 12 Ultra è un mix di modernità e sostenibilità. Il corpo in vetro opaco, con angoli arrotondati e cornici ultra-sottili, dona al dispositivo un aspetto sofisticato. La certificazione IP68 garantisce resistenza a polvere e acqua, mentre l’uso di materiali riciclati, come l’alluminio al 100% e il vetro riciclato per lo schermo, riflette l’impegno di Asus verso la sostenibilità. Disponibile in tre tonalità ispirate alla natura (Sage Green, Ebony Black e Sakura White), lo Zenfone 12 Ultra è un concentrato di stile e attenzione all’ambiente.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di Asus Zenfone 12 Ultra. Equipaggiato con un modulo posteriore a tre lenti, lo smartphone offre una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony Lytia 700 e stabilizzatore ibrido Gimbal 4.0, un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 3X ed un obiettivo ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP e garantisce selfie di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le funzionalità AI, come il tracking automatico del soggetto e la riduzione del rumore ambientale incrementano ulteriormente le capacità del dispositivo.

Ma l’Asus Zenfone 12 Ultra non eccelle solo con le fotografie. Grazie ad una suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, questo smartphone si trasforma in un alleato perfetto in ottica di produttività. Funzioni come AI Transcript 2.0, che trascrive e riassume riunioni, e AI Call Translator 2.0, che traduce le chiamate in tempo reale, rendono il dispositivo perfetto per chi lavora in mobilità. Inoltre, l’integrazione con il modello linguistico Meta Llama 3 8B permette di sfruttare le funzionalità AI anche offline.

Con una batteria da 5500mAh e la ricarica wireless Qi 1.3, lo Zenfone 12 Ultra assicura un’autonomia di oltre 26 ore. Non dimentichiamo poi la connettività WiFi 7 ed il supporto per le eSIM. Venendo ora al prezzo di partenza, Asus Zenfone 12 Ultra costa 1.099,99€, con promozioni al lancio che fanno scendere la spesa a 999,99€ ed includono accessori come custodie e protezioni per lo schermo.