Asus Zenfone 12 Ultra non ha più segreti: render ufficiali e scheda tecnica

Asus Zenfone 12 Ultra è pronto a fare il suo debutto ufficiale il prossimo 6 febbraio: i dettagli sul design e le specifiche tecniche sono già emersi, grazie ad una serie di informazioni e render condivisi da WinFuture.

Lo smartphone di Asus, disponibile nelle colorazioni Nero, Verde e Rosa, mantiene un design familiare, molto simile al precedente Zenfone 11 Ultra, con un’isola per la fotocamera posteriore che ricalca dimensioni e disposizione del modello passato.

Asus Zenfone 12 Ultra: caratteristiche tecniche

Asus Zenfone 12 Ultra si distingue per il suo display piatto da 6,78 pollici, con un foro per la fotocamera frontale posizionato al centro della zona superiore. I bordi sono sottili e uniformi, mentre i pulsanti fisici si trovano tutti sul lato destro. La struttura è realizzata in metallo e vetro, con una parte posteriore leggermente curvata ai lati e una cornice piatta ma con bordi arrotondati per migliorare la presa.

Sul fronte tecnico, lo Zenfone 12 Ultra di Asus è equipaggiato con un pannello AMOLED LTPO FullHD+ che supporta una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, con picchi di 144 Hz durante i giochi. A bordo troviamo il potente chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, con fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di spazio d’archiviazione UFS 4.0, non espandibile. La batteria da 5.500 mAh supporta una ricarica cablata da 65 W ed una ricarica wireless da 15 W, garantendo una lunga autonomia e tempi di ricarica rapidi.

Per quanto riguarda il sistema operativo, lo smartphone arriverà con Android 15 preinstallato, arricchito dalle nuove funzionalità AI di ZenUI. Sul versante delle fotocamere, Asus ha scelto un sensore principale da 50 megapixel (Sony LYT-700), affiancato da un obiettivo ultrawide da 13 megapixel e un teleobiettivo da 32 megapixel. Purtroppo, non è presente una fotocamera periscopica: scelta che potrebbe deludere gli appassionati di fotografia.

Fra gli altri dettagli degni di nota, lo Zenfone 12 Ultra mantiene il jack audio da 3,5 mm ed è certificato IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Con questo mix di caratteristiche, Asus punta a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone di fascia alta, offrendo un dispositivo che unisce prestazioni, design e funzionalità all’avanguardia.