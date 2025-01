Asus Zenfone 12 Ultra, c'è una data di lancio ufficiale: trapelano le prime specifiche

L’Asus Zenfone 12 Ultra è in arrivo: l’azienda ha infatti rivelato la data di lancio del suo nuovo flagship, fissata per il 6 febbraio.

Ad annunciarlo la stessa Asus tramite un post pubblicato su X, in cui conferma non solo la data di lancio, ma anticipa anche la presenza dell’Intelligenza Artificiale e la e una fotocamera potenziata.

L’azienda, a tal proposito, ha scritto:

Asus ha utilizzato anche l’hashtag #AISnapinStyle, che suggerisce la volontà di volersi adeguare al resto della concorrenza, puntando sempre più sull’AI.

1, 2, 3… Action! 🎬📸

Zenfone 12 Ultra unlocks the power of AI, so get ready to step into a new era of mobile photography excellence!

Stay tuned for the ultimate upgrade on February 6 at 14:30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/tEtOwSaoqU

— ASUS (@ASUS) January 12, 2025