Asus Zenfone 11 Ultra sfida i Galaxy S24 con l'intelligenza artificiale

Asus ha ufficialmente svelato il suo ultimo smartphone di fascia alta, vale a dire Zenfone 11 Ultra. Questo nuovo flagship della serie Zenfone compie un significativo salto in avanti grazie al design migliorato, un sistema fotografico più all’avanguardia, la maggiore potenza di elaborazione ed una batteria più capiente.

Sul mercato, Asus Zenfone 11 Ultra arriva in quattro nuovi colori ed è chiaro l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, con l’utilizzo di materiali riciclati ed una consistente percentuale di imballaggi eco-friendly.

Caratteristiche e prezzo di Asus Zenfone 11 Ultra

Asus Zenfone 11 Ultra monta un display AMOLED da 6,78 pollici con tecnologia Pixelworks: ottima qualità delle immagini che va a braccetto con un’efficienza energetica ottimizzata. Il design vanta un rapporto schermo/corpo del 94% grazie a cornici ridotte al minimo. Disponibile in quattro colori ispirati a paesaggi di tutto il mondo, il telefono presenta una cover posteriore con il logo del 30° anniversario di Asus in finitura oleofobica opaca.

Zenfone 11 Ultra, equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3, offre prestazioni incredibili anche nel gameplay, grazie al supporto di 16 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna. La batteria da 5500 mAh, rispetto ai passati modelli, prolunga l’autonomia del dispositivo del 26,5%: promesse oltre 26 ore di utilizzo. Inoltre, la tecnologia HyperCharge da 65 W consente una ricarica estremamente rapida e risponde all’appello anche la ricarica wireless Qi.

Venendo ora al comparto fotografico, Asus Zenfone 11 Ultra fornisce un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore Gimbal ibrido 3.0 a 6 assi e stabilizzazione video Super HyperSteady. Le funzioni aggiuntive, come AI Portrait Video e regolazione manuale della messa a fuoco, consentono agli utenti di ottenere risultati professionali con il minimo sforzo. Da sottolineare l’ottima fotocamera frontale da 32 MP, che assicura selfie di qualità anche con scarsa illuminazione.

Asus punta molto anche sui nuovi trend dettati dall’intelligenza artificiale, e Zenfone 11 Ultra utilizza avanzate funzioni AI e le prestazioni on-device dello Snapdragon 8 Gen 3 per offrire un’esperienza utente all’avanguardia. Grazie all’AI Call Translator, traduce istantaneamente le chiamate in testo, mentre la funzione AI Wallpaper permette di creare sfondi personalizzati. Degna di nota anche l’AI Transcript, per trascrivere i vocali in tempo reale e senza caricare nulla su cloud.

Il nuovo Asus Zenfone 11 Ultra è disponibile da oggi al prezzo di 1099 euro (16/512G) e 999 euro (12/256G): in occasione del lancio, dal 14 marzo al 14 aprile, lo smartphone verrà venduto sull’eshop ufficiale, nei Gold Store e molto presto su Amazon con uno sconto di 100 euro.