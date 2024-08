ASUS Zenfone 11 Ultra: sconto a tempo LIMITATO (-20%)

L’ASUS Zenfone 11 Ultra rappresenta il massimo dell’innovazione tecnologica e delle prestazioni, e oggi è possibile acquistarlo su Amazon con uno sconto eccezionale del 20%. Questo smartphone è l’ideale per chi desidera il meglio senza compromessi, combinando potenza, velocità e qualità visiva. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 799,99 euro, anziché 999,99 euro.

ASUS Zenfone 11 Ultra: l’occasione che stavi cercando

Dotato del potentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, il Zenfone 11 Ultra garantisce prestazioni senza precedenti, capaci di gestire con facilità qualsiasi applicazione o gioco. La memoria RAM LPDDR5X da 12GB e i 256GB di memoria UFS 4.0 assicurano velocità e spazio a sufficienza per ogni esigenza, permettendo di avere sempre tutto a portata di mano senza rallentamenti.

L’esperienza visiva è resa straordinaria dal display AMOLED LTPO da 6,78 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un picco di luminosità di 2500 nit. Questo schermo offre una fluidità e una nitidezza eccezionali, ideale per guardare video, giocare o semplicemente navigare sul web. Ogni immagine prende vita con colori vividi e dettagli incredibili, grazie alla tecnologia di ultima generazione implementata.

La batteria da 5500mAh con supporto Quick Charge 5.0 e PD Charger garantisce una lunga autonomia e tempi di ricarica ridotti. Che tu sia in movimento o a casa, potrai contare su uno smartphone che dura tutto il giorno e si ricarica rapidamente quando necessario.

Il comparto fotografico dell’ASUS Zenfone 11 Ultra è un altro dei suoi punti di forza. La fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX890 e stabilizzatore Gimbal 3.0 assicura scatti perfetti in ogni situazione. La seconda fotocamera da 13MP ultrawide con un angolo di 120° permette di catturare panorami mozzafiato, mentre la terza fotocamera da 32MP offre versatilità nelle riprese. Non manca una fotocamera frontale da 32MP per selfie di qualità superiore. Inoltre, l’esclusiva modalità Cinematic e la possibilità di registrare video fino a 8K UHD a 24 FPS e 4K UHD a 60 FPS rendono questo smartphone perfetto anche per i video maker più esigenti.

ASUS Zenfone 11 Ultra con Android 14 offre un’interfaccia utente fluida e intuitiva, con tutte le ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza. Questo è il momento perfetto per approfittare di un’offerta imperdibile e aggiudicarsi uno smartphone all’avanguardia, al prezzo competitivo di soli 799,99 euro.