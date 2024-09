ASUS Zenfone 10: l'ultimo top compatto è al minimo storico su Amazon

Gli amanti degli smartphone compatti in grado di garantire prestazioni elevate hanno oramai sempre meno opzioni a propria disposizione. Uno degli ultimi top di gamma compatti sul mercato è stato ASUS Zenfone 10, modello che con il suo display OLED da 5,9 pollici rappresenta un unicum nel panorama smartphone di oggi.

Con la nuova offerta Amazon in corso è possibile acquistare al minimo storico le tre varianti dello smartphone: la 8/128 GB costa 616 euro mentre la 8/256GB costa 649 euro. C’è poi la 16/512 GB che viene proposta a 729 euro. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, c’è la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata.

ASUS Zenfone 10: nuovo minimo su Amazon

Lo Zenfone 10 è lo smartphone compatto su cui puntare oggi. Tra le specifiche troviamo l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da un display OLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. La batteria è da 4.300 mAh, con supporto alla ricarica wireless, e il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Zenfone 10 con un prezzo scontato di:

616 euro per la versione 8/128 GB

per la versione 649 euro per la versione 8/256 GB

per la versione 729 euro per la versione 12/512 GB

Tutte le versioni sono vendute da Amazon e sono acquistabili, per gli utenti Amazon selezionati, anche con pagamento in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.