Asus Zenbook 14 OLED, oggi risparmi 300€: Intel Core Ultra 7, schermo stupendo e leggerissimo

L’Asus Zenbook 14 OLED è in offerta su Amazon con uno sconto clamoroso sul suo normale prezzo di listino. Lo paghi 1099€, con un risparmio di ben 300€. Al momento del checkout potrai anche scegliere di pagarlo a rate: ti basterà scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento. Processore potente, schermo superbo e un peso di appena 1,2Kg.

Il Zenbook 14 OLED presenta un display OLED da 14 pollici con risoluzione 3K (2880 x 1800 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo schermo offre colori vividi e neri profondi, grazie alla tecnologia OLED, e una buona copertura del gamut DCI-P3. Sotto il cofano, il laptop è alimentato dal processore Intel Core Ultra 7, accompagnato da 16GB di RAM e un SSD PCIe da 1TB. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide per la maggior parte delle applicazioni quotidiane, inclusi multitasking e utilizzo di software di produttività.

Ottima anche la tastiera, con ottimizzazione ErgoSense e un touchpad di buone dimensioni. Sul fronte della connettività, troviamo un ricco arsenale di porte e, quindi, il supporto allo standard Wi-Fi 6E di ultima generazione.

Parliamo di un laptop davvero formidabile, perfetto per chi cerca uno schermo di primissimo livello perfetto per l’intrattenimento e l’editing. Non farti scappare questa offerta: acquista subito il Zenbook 14 OLED ad un super prezzo!