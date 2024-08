ASUS Zenbook 14 con display OLED e Intel Core Ultra 7al MINIMO su Amazon (-300€)

Chi è alla ricerca di un notebook premium di alta qualità e con un prezzo interessante può ora sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo ASUS Zenbook 14. Il modello è dotato di un bel display OLED a cui affianca l’ottimo Intel Core Ultra 7, un processore in grado di offrire prestazioni ed efficienza. Sfruttando l’offerta in corso, il notebook è disponibile al prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1.399 euro, con 300 euro di sconto. Si tratta del nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

ASUS Zenbook 14: premium e con un ottimo prezzo

Il notebook ASUS in offerta su Amazon si caratterizza per la seguente scheda tecnica:

processore Intel Core Ultra 7

display da 14 pollici con risoluzione 3K e pannello OLED con refresh rate massimo di 120 Hz

con risoluzione e pannello con refresh rate massimo di 120 Hz 16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD

sistema operativo Windows 11

tastiera retroilluminata con layout italiano

Il notebook ha tutto quello che serve per offrire prestazioni elevate anche in mobilità, un’ottima efficienza e, quindi, la possibilità di utilizzo per un lungo periodo di tempo oltre a uno stile unico che lo rende davvero premium.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Zenbook 14 con un prezzo scontato di 1.099 euro. Il modello è ora disponibile al suo nuovo prezzo minimo storico, con possibilità di acquisto con ben 300 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.