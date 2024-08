Asus Vivobook 15 OLED: compatto e potente in sconto dell'11%

Da tempo stai cercando il PC perfetto da avere sempre con te, con cui gestire tutto: lavoro, studio e anche tempo libero? Il laptop Asus Vivobook 15 OLED, ora in sconto dell’11% a 799,00€ invece di 899,00€, è la scelta perfetta per chi desidera prestazioni elevate e qualità visiva eccezionale. Con la tecnologia OLED, offre immagini straordinariamente vivide e dettagliate, e la fedeltà cromatica è garantita dalla certificazione PANTONE Validated. Inoltre, la certificazione TÜV Rheinland assicura una riduzione delle emissioni di luce blu, proteggendo i tuoi occhi anche durante le sessioni di utilizzo prolungate. L’ideale per lavorare, studiare o godere al meglio del tuo tempo libero con un notebook da urlo!

Ideale per lavorare da casa ma anche in viaggio!

Questo Vivobook 15 è dotato dell’ultimo WiFi 6E che garantisce connessioni wireless ultra veloci, e una webcam 1080p FHD per videoconferenze impeccabili. Alimentato dal potente processore Intel Core i7-1355U di tredicesima generazione e dalla scheda grafica Intel Iris Xe, con 16GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB, questo laptop è pronto ad affrontare qualsiasi attività quotidiana con facilità.

La connettività è un altro punto di forza del Vivobook 15. Dispone di una porta USB 3.2 Type-C Gen 1, due porte USB 3.2 Type-A Gen 1, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato, permettendoti di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. Il design funzionale e distintivo, inoltre, lo rende perfetto sia per il lavoro quotidiano che per guardare un film o magari giocare nel tempo libero.

In sintesi, l’Asus Vivobook 15 OLED ti offre un’esperienza visiva senza pari, prestazioni potenti e una connettività completa, tutto racchiuso in un design elegante da avere sempre conte. Con lo sconto attuale dal valore dell’11%, è il momento ideale per investire in un laptop che soddisfi tutte le tue esigenze lavorative e di intrattenimento. Non perdere l’opportunità di possedere un dispositivo che unisce la tecnologia più recente a un’eccezionale cura dei dettagli visivi.