Asus Vivobook 15: notebook affidabile e conveniente in offerta a 399€

L’Asus Vivobook 15 (modello F1504ZA) è attualmente disponibili su Amazon a soli 399€, con uno sconto del 25% sul prezzo originale: questo notebook rappresenta un’opzione ideale per chi cerca prestazioni solide e affidabili a un prezzo competitivo. Perfetto per studenti, professionisti e utenti che desiderano un dispositivo versatile, il Vivobook 15 unisce specifiche di livello superiore a un design elegante in color argento. Per tutti questi motivi, il consiglio è di non farti assolutamente scappare questa offerta e approfittarne prima che sia tardi.

Il dispositivo è dotato di un monitor da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e trattamento anti-riflesso, garantendo una visione confortevole anche in condizioni di illuminazione intensa. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i5-1235U di 12ª generazione, che offre un eccellente equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica.

La RAM da 8GB assicura una gestione fluida del multitasking, mentre l’unità SSD PCIe da 512GB fornisce spazio di archiviazione rapido e ampio per file e applicazioni.

La grafica è gestita dalla Intel Iris Xe Graphics, una soluzione integrata che permette di affrontare con tranquillità attività quotidiane, streaming video e anche alcune sessioni di gaming leggero. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, che offre un’interfaccia moderna e intuitiva, ideale per massimizzare la produttività.

Con il suo prezzo competitivo e specifiche tecniche di tutto rispetto, l’ASUS Vivobook 15 è il laptop economico da prendere oggi! Non farti scappare questa offerta a tempo limitato…