ASUS Vivobook 15 da 15,6" con i7 e SSD da 512GB oggi a 300€ in MENO

Hai finalmente deciso di cambiare il tuo vecchio computer portatile per qualcosa di molto più performante senza però spendere cifre astronomiche? Allora non perdere questa promozione incredibile. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il notebook ASUS Vivobook 15 a soli 599 euro, invece che 899 euro.

Non stropicciarti gli occhi perché ti posso assicurare che non è un sogno. Siamo di fronte a uno sconto pazzesco del 33% con cui oggi potrai risparmiare la bellezza di 300 euro sul totale. Si tratta di un ritorno a un minimo storico, ragion per cui dovrai essere davvero velocissimo. Tra l’altro se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ASUS Vivobook 15 a un prezzo favoloso

Se stai cercando un portatile che abbia delle ottime prestazioni a un giusto prezzo sicuramente ASUS Vivobook 15 fa al caso tuo. Possiede un bellissimo display NanoEdge da 15,6 pollici con bassissima emissione di luce blu e perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. I colori sono vividi e decisi.

Possiede il potente processore Intel Core i7 di 12ª generazione e la scheda grafica Intel Iris Xe. Gode di 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Inoltre troverai già installato con licenza avita Windows 11 Home. Possiede un ingresso HDMI 1.4, due ingressi USB-A 3.2 Gen 1 e un ingresso USB-C 3.2 Gen 1.

Ci sarebbero tante altre cose da mettere in evidenza ma il tempo oggi non è decisamente il nostro alleato. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo notebook ASUS Vivobook 15 a soli 599 euro, invece che 899 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.