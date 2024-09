Asus TUF A15, il prezzo crolla sotto gli 850€: RTX 3050, 16GB di RAM e prestazioni top

L’ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR, attualmente scontato a 849 euro rispetto al prezzo originale di 1.099 euro, è un’opzione imbattibile per chi cerca prestazioni top a un prezzo decisamente competitivo.

Equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 7435HS e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, questo notebook è progettato per gestire i giochi moderni con grafica avanzata grazie a tecnologie come ray tracing e DLSS.

Il display da 15,6 pollici Full HD con refresh rate di 144 Hz è ideale per giochi competitivi, offrendo immagini fluide e reattive. La tecnologia Adaptive Sync riduce lo stuttering e il tearing sincronizzando la frequenza di aggiornamento dello schermo con l’output della GPU, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva durante sessioni di gioco intense.

Dal punto di vista del design, l’A15 è caratterizzato da una costruzione robusta, conforme agli standard di durabilità MIL-STD-810H, rendendolo resistente a urti e vibrazioni. Il sistema di raffreddamento con ventole Arc Flow e cinque tubi di calore garantisce che il dispositivo rimanga efficiente anche durante sessioni prolungate di gioco, mantenendo temperature ottimali senza sacrificare la silenziosità.

Con 16 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe 4.0 da 512 GB, l’A15 offre velocità di caricamento rapide e multitasking efficiente. La connettività include Wi-Fi 6 e diverse porte USB, inclusa una USB-C, rendendo il laptop versatile per utilizzi gaming e produttivi. Non c’è davvero altro da aggiungere: a questo prezzo super-competitivo è da prendere subito. Non fartelo scappare!