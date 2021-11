Asus svela tre nuovi Chromebook RUGGED da 11,6"

Asus ha appena presentato tre nuovi Chromebook entry level da 11,6 pollici aventi un design “rugged”; vediamo le caratteristiche di questi nuovi laptop pensati per studenti e lavoratori.

Asus: ecco le caratteristiche dei tre laptop

L'OEM taiwanese ha appena rilasciato silenziosamente tre nuovi PC portatili di fascia bass che fanno parte di una nuova serie di Chromebook. Questi device si chiamano: CX1 (CX1101), il CR1 (CR1100) e il Flip CR1 (CR1100), che è un device convertibile.

Ciascuno dei tre nuovi Chromebook è dotato di un display da 11,6 pollici e si posiziona nel segmento di fascia bassa. Sul primo possiamo dire che il notebook è elencato nella serie di prodotti “At home” dell'azienda e presenta un processore Intel Gemini Lake e arriva anche con un design avente una resistenza di livello militare. D'altra parte, gli altri due sono destinati agli studenti e hanno i nuovi processori Intel Jasper Lake.

Tutti e tre i modelli dispongono di uno schermo da 11,6 pollici con una risoluzione di 1366×768 px. Tuttavia, solo il CX1 e il CR1 sono dotati di pannello antiriflesso. Contestualmente a ciò, il Flip CR1 offre un touch screen lucido e una cerniera a 360 gradi che supporta anche uno stilo. La luminosità massima su tutti e tre i modelli differisce, con il CX1 che offre 200 nit, 220 nit sulla base CR1 e la variante Flip che offre altri 250 nit. Sotto il cofano, il CX1 è alimentato da un Celeron N4020 dual core o Celeron N4120 quad core.

I due modelli CR1 si possono acquistare in due opzioni: la prima ha il SoC dual core Celeron N4500 e la seconda un processore quad core Pentium Silver N6000. Per quanto riguarda la memoria, il CX1 è disponibile con 4 GB o 8 GB di RAM LPDDR4 non aggiornabile, mentre i modelli CR1 dispongono di 4 GB o 8 GB di RAM LPDDR4X, anch'essa non aggiornabile.

I tre nuovi laptop offrono anche fino a 64 GB di memoria interna; è interessante segnalare che il Flip CR1 offre una fotocamera esterna da 8 megapixel e una webcam da 720p, mentre gli altri dispongono solo della webcam.

Non manca poi la solita selezione di porte USB 3.2 di tipo C e di tipo A insieme a un jack per cuffie e un lettore di schede microSD su tutti e tre i terminali, ma per la connettività, solo la serie CR1 offre WiFi 6, Bluetooth 5.2 e un supporto 4G LTE (opzionale).

Infine, il CX1 offre il vecchio standard WiFi 5 e fino a Bluetooth 5.1. Sfortunatamente, il prezzo di questi laptop è attualmente sconosciuto e non è chiaro quando esattamente saranno disponibili per l'acquisto.