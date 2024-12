ASUS ROG Phone 8 al minimo storico su Amazon con l'offerta di oggi (anche in 5 rate)

È il momento giusto per acquistare l’ottimo ASUS ROG Phone 8. Il gaming phone è, in realtà, uno smartphone completo, con ottime specifiche e con un design ricercato. Per molti utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia alta, può essere la scelta giusta di oggi. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 855 euro invece di 1.099 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico sullo store. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile effettuare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

ASUS ROG Phone 8: la scheda tecnica

La scheda tecnica di ASUS ROG Phone 8 comprende:

un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 165 Hz

di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 165 Hz il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB di RAM e 256 GB di storage

una batteria da 5.500 mAh , con supporto alla ricarica rapida da 65 W e alla ricarica wireless da 15 W

, con supporto alla ricarica rapida da 65 W e alla ricarica wireless da 15 W la certificazione IP68

il logo illuminato ROG

il sistema operativo Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15

una tripa fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 32 Megapixel, con zoom ottico 3x, e sensore ultragrandangoalre da 13 Megapixel

Con l’offerta Amazon di oggi è possibile acquistare ASUS ROG Phone 8 al prezzo scontato di 855 euro.