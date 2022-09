Asus ROG Phone 6 Ultimate Batman Edition arriva a breve

Il nuovo Asus ROG Phone 6 Batman Edition sarà una versione speciale del flagship da gaming del colosso taiwaneser. Il debutto dello stesso potrebbe avvenire a breve. Oggi sono apparsi anche i primi render.

Torniamo indietro nel tempo. L’azienda ha svelato il ROG Phone 6 a luglio scorso ma adesso pare che si stia preparando per lanciare sul mercato la gamma 4D e un’iterazione speciale del device della generazione precedente.

Il nuovo report ci permette di dare un’occhiata all’estetica dell’edizione dedicata a Batman e ci suggerisce che il telefono avrà un tema e una skin dedicata all’uomo pipistrello. Le specifiche dovrebbero rimanere identiche.

Asus ROG PHone 6 Batman Edition: cosa sappiamo?

L’immagine in 3D ci arriva dal tispter Evan Blass che ha collaborato con 91mobiles e ha condiviso i rendering di questo telefono. Tutta la skin sarà a tema Batman, ma l’estetica generale del prodotto rimarrà la stessa di sempre.

Cambierà il design, cambieranno le linee e le forme geometriche del posteriore e ci sarà il logo di Batman posto sotto il logo RGB del device. Identico sì, ma con chicche molto particolari.

Sotto la scocca sarà il solito ROG Phone 6 di sempre: processore Snapdragon 8+ Gen 1, GPU Adreno 730, 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di storage UFS 3.1 e non solo. Il pannello invece, sarà la medesima unità premium che abbiamo visto in precedenza: schermo AMOLED FullHD da 6,78″ con refresh rate da 165 Hz con supporto ai 720 Hz per la frequenza di campionamento al tocco. Il tutto dovrebbe essere protetto da un vetro Corning Gorilla Glass. Ottima la main camera posteriore, la solita SOny IMX766 da 50 MPx coadiuvata da un sensore ultrawide da 13 Mpx e da una macro da 5 Mega.

Se volete l’Asus ROG Phone 6 classico, sappiate che su Amazon si trova a 1149,00€ con possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.