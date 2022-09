Asus ROG Phone 6D: spottato prima del debutto

Ci siamo: il debutto del nuovo flagship da gaming Asus ROG Phone 6D sembra essere alle porte. Il device è stato avvistato sull’ente del Bluetooth SIG prima del lancio ufficiale.

Come tutti sappiamo, il marchio di Taiwan si sta preparando per svelare le nuove proposte premium per il mercato internazionale. Oramai sappiamo tutto e di più dei futuri ROG Phone 6D e 6D Ultimate prossimi al lancio.

Asus ROG Phone 6D: tutto quello che sappiamo prima del lancio

I due terminali sono apparsi all’interno del portale per la certificazione Bluetooth SIG; il ROG Phone 6D Ultimate dispone dei seguenti numeri di modello: AI2203_D e AI2203_B. La versione standard ha i numeri di modello AI2203_A e AI2203_C e presentano entrambi il supporto alla tecnologia Bluetooth 5.3. Purtroppo non abbiamo altri dettagli in merito, quindi cerchiamo di fare il punto insieme.

L’azienda ha già detto che l’Ultimate sarà il primo terminale da gaming al mondo a disporre del processore MediaTek Dimensity 9000+. Il 6 Pro ha un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 ma, stando ai dati di AnTuTu, pare essere meno performante del nuovo arrivato con chip taiwanese.

Fra le altre cose, conosciamo altri dettagli tecnici dei device in arrivo. Il 6D godrà del supporto alla fast charge da 65W, e dovrebbe esserci uno schermo AMOLED FullHD+ da 6,78″ con refresh rate da 165 Hz al seguito. Non mancherà una camera premium da 50 Mpx, la Sony IMX766. La batteria sarà pensata per il gaming: 6000 mAh dovrebbero bastare, giusto?

Se volete il top di gamma di qualche mese fa, l’Asus ROG Phone 6, sappiate che si trova con spedizione a 10€ e consegna veloce in pochissime ore su Amazon. Lo portate a casa a 1149,00€ ma è potentissimo quasi come una console portatile. Se amate il gaming da mobile, questo dispositivo è quello perfetto che fa al caso vostro.

