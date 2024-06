ASUS ROG Ally: potente e versatile, in SUPER sconto (-25%)

ASUS ridefinisce il concetto di gioco portatile con la nuova ROG Ally, una console che unisce potenza e portabilità come mai prima d’ora. Questa meraviglia tecnologica, attualmente in mega sconto del 25% su Amazon, promette di rivoluzionare la tua esperienza di gioco ovunque tu sia, al prezzo speciale di soli 599,00 euro, anziché 799,00 euro.

ASUS ROG Ally: un affare che non puoi perdere

Con il sistema operativo Windows 11 Home, la ROG Ally garantisce l’accesso a tutte le principali piattaforme di gioco e alla tua intera libreria online. Ma non è solo una console: grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata anche come un vero e proprio PC portatile.

Il cuore pulsante della ROG Ally è il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, supportato da 16GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB. Questo mix di componenti di alta gamma assicura prestazioni senza compromessi, rendendo possibile eseguire anche i giochi più esigenti senza alcun ritardo. E per chi desidera ancora di più, la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e di espandere la memoria con una SD card rende questa console estremamente versatile.

La connettività WiFi 6E offre una velocità di connessione incredibile, permettendoti di giocare online senza interruzioni. Il design ergonomico della ROG Ally, combinato con il sistema di dissipazione del calore a doppia ventola, garantisce lunghe sessioni di gioco in totale comfort. La ricarica rapida, che porta la batteria al 50% in soli 30 minuti, ti permette di tornare a giocare in un batter d’occhio.

Perfetta per chi vuole la qualità, la potenza e lo stile distintivi dei prodotti ROG in un dispositivo innovativo e all’avanguardia, la ROG Ally non solo offre un’esperienza di gioco straordinaria ma permette anche di connettersi in streaming o interagire sui social. È un must-have per qualsiasi appassionato di gaming che desideri portare la propria passione sempre con sé.

Cogli questa opportunità irripetibile e assicurati l’ASUS ROG Ally a un prezzo eccezionale di soli 599,00 uero, su Amazon. La combinazione di tecnologie avanzate e design raffinato la rende un acquisto imperdibile per ogni gamer.