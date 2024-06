ASUS Chromebook Plus: sconto IMPERDIBILE del 16%

L’ASUS Chromebook Plus CX3402 rappresenta una scelta eccezionale per chi desidera un dispositivo versatile, potente e conveniente. Grazie a un incredibile sconto del 16% su Amazon, è il momento ideale per acquistarlo al prezzo speciale di soli 379,00 euro, anziché 449,00 euro.

ASUS Chromebook Plus: il compagno perfetto per la tua produttività

Dotato di un display da 14 pollici Full HD, questo Chromebook garantisce immagini vivide e dettagliate, ideali per lavorare, studiare o semplicemente godersi i contenuti multimediali. Il design leggero, con un peso di soli 1,44 kg e uno spessore di 1,87 cm, lo rende estremamente portatile e perfetto per chi è sempre in movimento. La solidità del suo chassis assicura durabilità, mentre la portabilità non compromette le prestazioni.

Il cuore pulsante dell’ASUS Chromebook Plus CX3402 è un processore Intel Core i3 di 12a generazione, abbinato a 8 GB di memoria RAM, offrendo potenza sufficiente per gestire facilmente le tue applicazioni preferite e garantire un’esperienza d’uso reattiva. Che si tratti di navigare sul web, lavorare su documenti, o intrattenersi con giochi e video, questo Chromebook risponde rapidamente ad ogni comando.

La sicurezza è una priorità con il Chromebook Plus CX3402, che offre aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, mantenendo il dispositivo sempre al sicuro e aggiornato senza alcuno sforzo aggiuntivo. Questo significa che puoi concentrarti sul tuo lavoro o sui tuoi hobby senza preoccuparti di minacce informatiche.

Un altro vantaggio significativo è l’offerta di un anno di Google One, che ti permette di ottenere 100 GB di spazio di archiviazione cloud gratuitamente. Questo spazio aggiuntivo è perfetto per conservare file, foto e documenti importanti, accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Il Chromebook Plus si distingue anche per la sua versatilità. Con il doppio della memoria e dello spazio di archiviazione rispetto ai modelli standard, ti consente di gestire Documenti, Fogli e Presentazioni sia online che offline. Inoltre, la compatibilità con Adobe Firefly AI, Photoshop e Adobe Express ti permette di esprimere la tua creatività al massimo. La tecnologia di intelligenza artificiale integrata migliora anche le videochiamate e semplifica l’editing delle foto con strumenti come la Gomma Magica.

Questo sconto imperdibile rende l’ASUS Chromebook Plus CX3402 una scelta straordinaria per chi cerca un dispositivo performante, sicuro e versatile. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e fallo tuo al prezzo vantaggioso di soli 379,00 euro, prima che sia troppo tardi.