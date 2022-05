Assassin's Creed Origins presto su Xbox Game Pass: la data di uscita

Microsoft aveva già anticipato qualche tempo fa che Assassin’s Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition sarebbero entrati a far parte del catalogo di Xbox Game Pass. Ora, dalla sezione “Presto in arrivo” del servizio arriva la conferma della data di uscita per entrambi i giochi.

Assassin’s Creed Origins sarà scaricabile gratuitamente per tutti gli abbonati a partire dal 7 giugno 2022, una settimana dopo l’inserimento di For Honor: Marching Fire Edition, previsto l’1 giugno 2022.

Assassin’s Creed Origins: patch next-gen e arrivo su Xbox Game Pass

Il prequel dell’intera saga di Assassin’s Creed dovrebbe inoltre essere accompagnato dall’attesa patch per console di ultima generazione, Xbox Series X/S e PlayStation 5, che permetterà di giocarlo a 60 FPS in retrocompatibilità. Un’occasione per rivivere nel migliore dei modi il gioco che ha rivoluzionato il franchise.

Assassin’s Creed Origins su Xbox Game Pass sarà giocabile su console, cloud e PC, così come For Honor: Marching Fire Edition, la versione definitiva dell’action game online.

Ricordiamo che nel mese di giugno è previsto il debutto di Ubisoft+ su Xbox Game Pass e sul nuovo PlayStation Plus, un servizio aggiuntivo a pagamento che permetterà di giocare tutte le ultime uscite del publisher, sin dal D1. Incluso nel nuovo PS Plus, così come sarà sembra anche su Game Pass, sarà invece Ubisoft+ Classic, una alternativa “soft” e senza costi aggiuntivi che includerà un catalogo di recenti uscite, compreso Assassin’s Creed Valhalla.

