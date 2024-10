Aspirapolvere senza fili in super sconto di 130€: pulizie no stop senza fatica

La pulizia dei pavimenti è una delle cose più antipatiche, ma bisogna farla. Oggi ti segnalo una promozione che ti permette di avere una scopa elettrica potente e maneggevole senza spendere troppo. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello questo aspirapolvere senza fili a soli 129,99 euro, invece che 259,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 31% sul prezzo originale che, sommato allo sconto di 50 euro dato dal coupon, ti permette di risparmiare in totale la bellezza di 130 euro. Chiaramente non è una promozione che potrà durare a lungo e quindi devi essere veloce. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Aspirapolvere senza fili potentissimo ed economico

Il fatto che questo aspirapolvere senza fili sia potente e nello stesso tempo economico lo rende uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Grazie al suo motore da 550 W è in grado di avere un’aspirazione potentissima da 45 Kpa che ti permette di raccogliere tutto lo sporco in una sola passata. Inoltre grazie agli accessori che troverai in confezione puoi aspirare su tutte le superfici che desideri.

Ha una spazzola antigroviglio con una luce a LED che ti permette di vedere lo sporco al meglio anche delle zone più buie. È dotato poi di un display OLED dove potrai visualizzare le varie impostazioni e l’autonomia residua. Parlando di quest’ultima, possiede una super batteria in grado di durare per 65 minuti con una ricarica completa a velocità standard. Inoltre è leggero e maneggevole.

Fai alla svelta perché in occasione del genere non può durare a lungo. Per cui vola su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili a soli 129,99 euro, invece che 259,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.