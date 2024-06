Aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT a PREZZO MAI VISTO (139€)

Se fai presto oggi puoi mettere le mani su una scopa elettrica spettacolare che ti permetterà di aspirare tutto lo sporco sui tuoi pavimenti in un attimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 7.60 a soli 139,99 euro, invece che 209,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo, sul prezzo di listino c’è uno sconto del 33% che quindi abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 70 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso di sempre, un ritorno al minimo storico da non farsi scappare assolutamente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 28 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Rowenta X-PERT 7.60: aspirapolvere senza fili definitivo

Oltre al prezzo, decisamente vantaggioso, Rowenta X-PERT 7.60 garantisce un’efficienza di aspirazione eccellente su tutte le superfici. Ha un peso di soli 2 Kg e quindi è maneggevole e leggera per un maggiore comfort.

Possiede delle luci LED per individuare la polvere anche negli angoli più bui e gode di un filtro che trattiene lo sporco per rendere l’aria più respirabile. Potrai svuotare il contenitore della polvere senza sporcarti le mani. Possiede una batteria che offre fino a 45 minuti di pulizia e in confezione troverai 5 accessori differenti per pulire ovunque.

Non aspettare che l’offerta scada. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 7.60 a soli 139,99 euro, invece che 209,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.