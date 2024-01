Aspirapolvere senza fili: MEGA SCONTO di Amazon, lo paghi solo 89,99€

Rendi la pulizia di casa ancora più semplice utilizzando questo potente e super accessoriato aspirapolvere senza fili: attiva il coupon che trovi in pagina, applica il codice promozionale e pagalo soltanto 89,99 euro invece di 199,99. Una mega occasione da non perdere.

Aspirapolvere senza fili in super offerta: cosa ti offre?

L’aspirapolvere senza fili di INSE offre un’aspirazione potente fino a 25KPa grazie al motore senza spazzole da 235W. Questo dispositivo è in grado di catturare detriti, polvere, briciole, peli di animali domestici e altro ancora da tutti i tipi di pavimenti. Il motore brushless garantisce efficienza energetica e una maggiore durata nel tempo.

Con una batteria rimovibile di lunga durata da 2200mAh, questo aspirapolvere offre fino a 40 minuti di autonomia in modalità eco e 16 minuti in modalità massima. La batteria, combinata con un ampio contenitore da 1 litro per la spazzatura, consente una pulizia completa della casa con una sola carica, rendendolo ideale per le pulizie quotidiane.

Il design leggero, con un motore principale di soli 1kg, e gli accessori versatili fanno di questo aspirapolvere senza fili la scelta ideale per una pulizia completa, adattandosi a varie esigenze, dai pavimenti agli angoli, dai mobili alle tende.

Il sistema di filtrazione avanzato a 5 stadi, combinato con il design a ciclone multi-cono, cattura fino al 99,99% delle particelle di polvere, riducendo la necessità di pulizia frequente del filtro HEPA e migliorando la qualità dell’aria. Perfetto per famiglie con animali domestici o persone sensibili.

L’aspirapolvere è dotato di una spazzola per pavimenti motorizzata a LED, ideale per pavimenti duri e moquette a pelo corto. I fari a LED aiutano a illuminare le zone buie durante la pulizia. Con un display LED, l’uso e il monitoraggio delle funzioni diventano pratici e intuitivi.

Quindi: apri la pagina Amazon, spunta la casella del coupon sconto, applica il codice promozionale tramite il pulsante apposito e paga questo incredibile aspirapolvere a soli 89,99 euro.

