L'aspirapolvere Samsung Jet 90 senza fili ha più di una somiglianza con il più noto Dyson, ma l'offerta speciale di oggi può offrire 400 euro di buoni motivi per non scegliere necessariamente la versione del noto brand inglese. Non sarà forse un Dyson, il che per i cultori del brand inglese può essere un problema, ma lo stesso sir James Dyson – dopo aver spinto fortemente sulla Brexit con forte spirito nazionale – ha spostato la sede del proprio gruppo a Singapore e questo forse offre qualche punto ulteriore all'alternativa Samsung. La Finale degli Europei e tutto quanto accaduto prima e dopo la partita fa il resto ed ecco che quei 400 euro di buoni motivi diventano improvvisamente parecchio importanti.

A parità di funzionamento, del resto, è il brand a far brillare le scelte.

Samsung Jet 90, sconto del 47%

400 euro: è esattamente questo lo sconto (-47%) con cui è possibile far proprio oggi l'aspirapolvere senza fili Samsung Jet 90. 200W di potenza, autonomia massima di 60 minuti, impreziosito da una spazzola morbida per parquet ed una dedicata per tappeti.

5 accessori in tutto (spazzola principale Turbo Action tappeti e moquette, spazzola principale Soft Action superfici delicate, spazzola mini-turbo imbottiti, mini-spazzola superfici delicate, lancia estensibile, accessorio flessibile, base self-standing) ed un concept “Jet Cyclone” che molto ha a che vedere con l'omologa produzione Dyson.

Le due spazzole principali in dotazione, Turbo Action e Soft Action, permettono di rimuovere sporco, capelli e polveri sottili intrappolati sia nei tappeti sia su superfici dure e delicate come il parquet. La spazzola mini-turbo raccoglie lo sporco più ostinato da elementi imbottiti quali materassi e divani. Inoltre, le diverse spazzole in dotazione all'aspirapolvere (lancia per la polvere, mini-spazzola e accessorio flessibile) permettono di pulire ogni angolo e ogni superficie in comodità. Grazie al sistema Easy Clean è possibile pulire il filtro, interamente lavabile, senza toccare lo sporco con le mani. Anche la pulizia delle spazzole è semplice: premendo un semplice pulsante è infatti possibile rimuovere la spazzola dalla scopa aspirapolvere per pulirla.

Samsung promette un sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, una base self standing per l'alloggiamento e 2 batterie di ricarica per offrire sempre piena autonomia anche durante le pulizie più approfondite. 449 euro in tutto contro il prezzo tradizionale di 849 euro, dunque esattamente 400 euro di buoni motivi per scegliere l'azienda coreana ed evitare le troppe imitazioni cinesi che popolano il mercato della fascia low-cost. 400 euro di buone ragioni oltre a tutte le altre, che i cultori del mondo Dyson non apprezzeranno, ma che per qualcuno rappresenteranno un valido motivo per meglio calibrare le proprie scelte.

Preparati per il tuo prossimo aspirapolvere senza fili, perché con questo sconto “it's coming home“.

