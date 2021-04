Serve un alleato per le pulizie domestiche che non costi molto e offra tanto? Approfittando degli sconti Amazon del momento, puoi portare a casa Rozi TidyBot E30, il robot che lava e aspira e ti offre ottimi risultati con minimo investimento. Ora ti costa appena 119€ su Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Robot che lava e aspira in super offerta su Amazon

Più sottile degli altri, questo dispositivo è perfetto per passare sotto mobili e divani, eliminando la polvere, ma non solo. Infatti, può anche efficacemente lavare il pavimento. Super accessoriato, in confezione troverai:

base di ricarica;

serbatoio polvere;

serbatoio acqua , specifico per lavare il pavimento;

, specifico per lavare il pavimento; due pezze per il lavaggio;

quattro scopettini tira polvere (se ne montano due per volta, quindi un paio è di ricambio);

una spazzola per il filtro, che integra un mini taglierino per pulire la spazzola rotante;

filtro antipolvere di ricambio (oltre a quello già inserito nel serbatoio polvere);

un telecomando con batterie mini stilo incluse in confezione.

Con Rozi TidyBot E30 non solo potrai pulire e lavare efficacemente il pavimento, ma potrai anche farlo a distanza oppure semplicemente utilizzando la voce. Infatti, il dispositivo si può collegare a Internet attraverso il WiFi e potrai gestirlo attraverso l’applicazione dedicata oppure direttamente con la voce sfruttando l’assistente vocale Amazon Alexa o Google Home. In alternativa, puoi avviare la pulizia sfruttando il telecomando oppure direttamente il tasto posizionato sul dispositivo.

Insomma, un prodotto interessante che abbiamo anche recensito (e promosso). Ora questo robot aspirapolvere Rozi TidyBot E30 puoi averlo a 119€ appena: tutto quello che devi fare è ricordarti di applicare il coupon di 50€ direttamente in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere le migliori occasioni e offerte: le trovi tutte sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

