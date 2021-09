OPPO Watch Free verrà lanciato questo mese, mentre per il tablet potrebbero esserci brutte sorprese. Di fatto, secondo un recente leak emerso online, sembra che questo possa arrivare direttamente alla serie Reno7 il prossimo anno.

OPPO: il tablet potrebbe arrivare nel 2022

Se si deve credere ai recenti report trapelati sul web, sembra che OPPO potrebbe non avere alcun nuovo flagship di punta da lanciare nella seconda metà dell'anno come i suoi concorrenti; il produttore cinese tuttavia, dovrebbe disporre di alcuni device interessanti da svelare prima della fine dell'anno corrente.

Una nuova indiscrezione ha suggerito il debutto di un inedito smartwatch, ma ha suggerito i tempi di lancio di altri gadget intelligenti.

Il nuovo orologio, che verrà lanciato con il moniker OPPO Watch Free secondo Digital Chat Station, sarà il secondo smartwatch del marchio; dovrebbe arrivare entro la fine di settembre.

La società di proprietà di BBK ha annunciato un successore del suo primo werable dell'azienda, l'OPPO Watch, a luglio scorso. Visto che OPPO Watch 2 è appena stato messo in vendita il mese scorso, questo nuovo terminale potrebbe essere un modello meno potente ma con un prezzo più conveniente.

Non ci sono dettagli sulle funzionalità stesse dell'articolo in questione, ma c'è la possibilità che possa eseguire RTOS invece della ColorOS Watch.

Il leaker cinese ha anche rivelato che la compagnia sta già lavorando per adattare il suo sistema operativo per il suo primo pieghevole e per il suo primo tablet. Tuttavia, lo sviluppo sembra essere molto lento e il tablet potrebbe non arrivare prsto. Esiste la possibilità che possa venir lanciato con la serie Reno7. Questa dovrebbe arrivare in Cina entro la fine dell'anno o al massimo durante le prime settimane del 2022. Staremo a vedere.

OPPO

Tablet