Aspettate il Huawei Mate 50? Mettetevi comodi, per ora

Un nuovo rapporto appena emerso sul web suggerisce che il lancio della serie Huawei Mate 50 sarà il prossimo anno, contrariamente a quanto riportato da precedenti indiscrezioni emerse in passato.

Huawei Mate 50: lancio previsto per il 2022

Huawei, l'azienda cinese in difficoltà da quando gli Stati Uniti hanno imposto diverse sanzioni, è riuscita a lanciare uno smartphone di punta all'inizio di quest'anno, il P50, anche se ha subito una serie di problemi non da poco.

Ora, la società si sta preparando per il debutto di una nuova linea di terminali di punta facenti parte della serie Mate nel suo paese d'origine. Mentre i telefoni avrebbero dovuto essere lanciati da tempo oramai, l'annuncio ufficiale è stato spostato all'inizio del prossimo anno.

Tra le voci sulla cancellazione della serie Mate 50, un informatore cinese ha affermato che la prossima gamma non è stata cancellata (per il momento) e ha anche rivelato alcuni dettagli chiave sul device in questione.

Si afferma che i telefoni della linea verranno presentati nella prima metà del prossimo anno. D'altra parte, alcuni rapporti suggeriscono che la tempistica del lancio sia prevista – addirittura – per la fine del secondo trimestre del 2022.

Inoltre, ci sono rapporti che suggeriscono che i flagship verranno alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 898 in versione solo LTE. Rapporti precedenti hanno suggerito che il telefono sarà dotato di un display LTPO , lo stesso che utilizza iPhone 13 Pro. Ciò potrebbe significare che Huawei godrà del supporto per la frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz.

C'è anche la possibilità che lo smartphone supporti la connettività satellitare quando la rete cellulare non è disponibile. La funzione potrà essere utilizzata per comunicare tramite il servizio di messaggistica breve (SMS) nei momenti in cui la classica linea telefonica risulterà in down.

Per questo, secondo quanto riferito, la società ha preferito optare per il sistema satellitare Beidou. È stato indicato che, a causa di questa nuova funzionalità, il lancio del prossimo smartphone di punta di Huawei è stato ritardato. Sarà vero? Chi lo sa.