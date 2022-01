Aruba: la Fibra che sta andando A RUBA, PREZZO TOP

Aruba Fibra è la nuova offerta con fibra FTTH dell'azienda italiana. Completamente aperta a tutti, l'offerta Fibra di Aruba permette il pagamento anche con bollettino postale!

Le performance di rete sono garantite dall'infrastruttura Open Fiber, mentre, assistenza e prezzo sono assicurati dall'azienda tutta italiana da anni presente nel mercato del web hosting.

L'offerta di Aruba sta davvero andando a ruba! Cosa aspetti a cambiare operatore e a risparmiare sul tuo abbonamento mensile senza compromessi?

Aruba: la Fibra che va a ruba!

L'offerta di Aruba prevede internet senza limiti su rete Open Fiber e quindi in tecnologia FTTH fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem opzionale. Tutto questo per soli 17,49 euro ogni mese con prezzo bloccato per 1 anno solo se vi abbonate entro il 31 Gennaio 2022. Il secondo anno è possibile continuare a soli 26,47 euro mensili senza scadenza.

Oltre alla connessione flat, Aruba offre un'ottimo servizio di assistenza di prim'ordine disponibile h24 con IPv4 dinamico e IPv6 statico. Alla promozione, che ricordiamo non prevede il modem, può essere aggiunto un apparato come il potente FritzBox! 7530 a soli 2,20 euro mensili.

Per le richieste di attivazione portate a termine entro fine mese ci sono incredibili sconti su alcuni servizi di Aruba. Grazie a questa interessante iniziativa è possibile ottenere uno sconto massimo dell'80% sui prodotti dell'azienda italiana.

L'offerta in Fibra di Aruba è disponibile in tutti i comuni dove è presente la rete Open Fiber. Per verificare se siete coperti dal servizio è necessario cliccare qui.

Costi ed altro

La Fibra di Aruba con questo prezzo sta davvero andando a ruba! Affrettati dunque se sei interessato ad attivare internet a casa ad un prezzo davvero super competitivo! Il tutto senza VINCOLI! Il costo di attivazione è pari a 0 euro, un benefit non scontato.

L'unico costo da sostenere in caso di recesso o cambio operatore è pari a 20 euro una tantum.