Aruba Fibra Allin Promo: Modem e Chiamate a 19,89€

La tariffa che vedremo oggi è la Fibra Allin Promo di Aruba che oltre alla connessione a casa senza limiti offre anche chiamate senza limiti dal fisso verso tutti e Modem incluso.

Rispetto alla promo di partenza, questa denominata All-In Promo, ha praticamente tutto come potete vedere. Dalla promo base, però, mantiene la mancanza di vincoli e l'affidabilità di un brand come quello del nuovo provider italiano.

Ricordiamo che Aruba offre internet in FTTH con la stessa copertura di Open Fiber anche nelle Aree Bianche.

Aruba Fibra Allin Promo: ecco la soluzione che fa per te

L'offerta in questione prevede internet flat 24 ore su 24 con velocità massima fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, chiamate dal fisso senza limiti verso qualsiasi numerazione sia fissa che mobile e FRITZ!Box 7530 incluso nel prezzo. Tutto questo ad un prezzo incredibile! Stiamo parlando di meno di 20 euro al mese per i primi 12 mesi. Al termine del primo anno, il prezzo continuerà a 29,90 euro.

Oltre al modem a noleggio ed alle chiamate illimitate verso tutti, questa soluzione offre la possibilità di aggiungere l'indirizzo IPv4 statico con soli 3 euro aggiuntivi.

La cosa interessante, presente anche nella promo base, è la funzione Stop&Go che in pratica permette di mettere in pausa il proprio abbonamento fino a 30 giorni all'anno.

Oltre all'affidabilità dell'azienda potete fare affidamento anche all'ottimo servizio clienti disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 che vi aiuterà in qualsiasi problematica.

Inoltre, per chi attiverà la promozione, disponibile ONLINE fino al 29 Aprile 2022, potrà usufruire di particolari sconti che possono arrivare fino all'80% su alcuni prodotti digitali di Aruba.

L'offerta tutto incluso che abbiamo visto sinora non ha alcun contributo iniziale per l'attivazione della linea. Non sono previsti costi nemmeno in Area Bianca.

Inoltre, in caso di recesso o migrazione verso altro operatore viene richiesto solamente un ammontare di 20 euro una tantum.