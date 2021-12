Arriverà una Apple TV con comandi HomeKit e Touch ID?

Pare che Apple stia studiando la possibilità di integrare la sua tecnologia biometrica Touch ID in un telecomando per Apple TV o in un telecomando per la domotica, secondo un nuovo brevetto recentemente trapelato. Come riportato per la prima volta da Patently Apple, questa settimana all'azienda di Cupertino è stato concesso un brevetto che descrive un “televisore che copre a distanza, dispositivi domestici, porte, elettrodomestici e altro” con autenticazione biometrica.

Apple TV: come sarà il nuovo telecomando?

Come notato da Patently Apple, è importante ricordare che questo è un brevetto di utilità, non un brevetto di design. Ciò significa che il documento non fornisce uno sguardo a un potenziale look per una futura Apple TV o telecomando per l'automazione domestica, ma piuttosto l'idea della “consegna di un sistema biometrico incluso con un telecomando”.

L'idea presentata nel patent è che il telecomando, che potrebbe essere utilizzato per la Apple TV o la domotica, sia dotato di uno o due sensori Touch ID. Ciò ti consentirebbe di autenticare gli acquisti sulla piattaforma, controllare gli accessori HomeKit sicuri e altro ancora.

L'estratto del brevetto recita:

Un dispositivo elettronico avente almeno un'impostazione operativa, come un'impostazione di potenza, con almeno un primo stato e un secondo stato. Il dispositivo elettronico può anche includere un controller di accesso che può ricevere dati di stato e dati di autorizzazione da una fonte esterna come un telecomando. Il controller di accesso può abilitare uno stato dell'impostazione operativa al ricevimento di dati di autorizzazione appropriati ricevuti da o relativi all'uscita da almeno un sensore biometrico associato al telecomando.

Secondo il documento, il telecomando potrebbe presentare uno o più tipi e sensori di autenticazione biometrica. Potrebbe anche esserci un'integrazione con le funzionalità di parental control per limitare ciò che i bambini sono in grado di fare utilizzando il telecomando.

Come sempre, è importante tenere presente che l'azienda di Tim Cook brevetta un sacco di tecnologie diverse e una percentuale molto piccola di esse finisce per essere utilizzata nei prodotti rivolti ai consumatori. Detto questo, sarebbe interessante immaginare una Apple TV o un telecomando per la casa intelligente generale con Touch ID al seguito.