Yoda non ha tempo per le scarpe, ma voi potreste averlo e potreste volere le sneakers di Adidas raffiguranti il noto personaggio della saga di Star Wars. Di fatto, Yoda non indossa mai scarpe, ma voi sì – a volte, crediamo. O no?

Le scarpe che i fan di Star Wars non possono non avere: Yoda approva!

Adidas ha progettato un paio di sneakers Stan Smith che potrebbero essere perfette per i fan di Star Wars. Questa versione presenta un design ispirato al famoso alieno verde con citazioni e illustrazioni. Il brand afferma che le scarpe saranno in vendita subito dopo lo Star Wars Day, il 5 maggio, per 120 dollari.

La linea Stan Smith Forever prende il nome dal tennista americano Stan Smith, con “Forever” che sta per la piega ecologica della scarpa grazie all’uso del tessuto “Primegreen“. Adidas afferma che Primegreen è realizzato con il 50% di materiali riciclati.

La versione Yoda è anche verde in un altro modo, ovviamente. I tacchi posteriori delle scarpe hanno la faccia di Yoda in rilievo in tessuto verde e le linguette di entrambe le scarpe presentano illustrazioni: su una, Yoda, e sull’altra, Stan Smith stesso. Le citazioni affermano: “Fallo o non fare, non si può provare“.

Il disgusto per i rivestimenti per i piedi è qualcosa di specifico per la misteriosa specie aliena di Yoda? Molti altri Jedi non umani indossano scarpe. È forse dovuto al fatto che Yoda ha piedi spessi, coriacei, simili a quelli di un Hobbit?

Alcuni fan di Star Wars hanno ipotizzato nel lontano 2003 che la specie di Yoda potesse avere le stesse suole dei piedi dei personaggi di J.R.R. Tolkien. Piedi abbastanza forti da non aver bisogno di scarpe. Ad ogni modo, cari fan di The Mandalorian e Star Wars, non fatevele sfuggire.

