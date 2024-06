Arriva My Spotify: una nuova funzionalità che assomiglia a Wrapped

Chi usa Spotify conoscerà sicuramente Wrapped, il riepilogo pubblicato ogni dicembre dalla piattaforma svedese basato sui gusti e le preferenze dell’utente nell’anno appena trascorso. L’azienda svedese sta lavorando a una nuova funzionalità molto simile, chiamata My Spotify, che mette al centro le preferenze dell’utente per creare un’esperienza ancor più personalizzata.

Obiettivo: colonna sonora personalizzata

Il funzionamento di My Spotify è semplice: nelle prossime settimane gli utenti troveranno sulla propria home page banner e messaggi personalizzati, che riveleranno le loro abitudini di ascolto indirizzandoli verso daylist, daily mix o hub “Made for you” ad hoc ricchi di playlist personalizzate, podcast e consigli mirati.

L’obiettivo? Creare una colonna sonora personalizzata e in continua evoluzione, completa di artisti e generi più amati dagli ascoltatori. Insomma: un’esperienza su misura, calibrata sui gusti del singolo utente.

“La personalizzazione è il cuore di questa campagna, che celebra la relazione unica tra ogni ascoltatore e il suo Spotify – ha affermato Marc Hazan, VP of Marketing and Partnerships at Spotify -. Il nostro obiettivo è catturare quei momenti intimi che si verificano quando gli utenti usano Spotify: vogliamo connetterli con la musica che più amano in un modo che non può essere replicato da nessun’altra parte”.

My Spotify sarà disponibile, per il momento, soltanto agli utenti di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. È tuttavia auspicabile che la nuova funzionalità verrà rilasciata in futuro anche a livello mondiale, Italia compresa.

La campagna sarà inoltre aperta a tutti, non soltanto agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Premium, che recentemente ha anche subito un aumento dei prezzi: a partire dal mese prossimo, per ora soltanto negli Stati Uniti, il piano individuale costerà 1 dollaro in più al mese, mentre i piani Duo e Family subiranno un rincaro di 2 e 3 dollari rispettivamente.