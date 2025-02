Arriva la prima app a luci rosse nativa per iPhone: Apple "costretta" ad accettarla

Per la prima volta nella storia degli iPhone, un’app dedicata esclusivamente a contenuti per adulti è disponibile nativamente per iOS. Hot Tub, nel concreto, rappresenta una svolta significativa: il suo arrivo è stato reso possibile dal Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea.

Questa normativa, entrata in vigore per promuovere la concorrenza e limitare il potere dei grandi colossi, ha costretto Apple ad aprire il suo ecosistema per accogliere app store di terze parti. Di conseguenza applicazioni come Hot Tub, che non avrebbero mai superato i rigidi criteri di approvazione dell’App Store, ora possono essere distribuite legalmente su iPhone.

Come funziona Hot Tub, la nuova applicazione per adulti su iPhone

Hot Tub offre agli utenti di iPhone video in streaming da vari siti a luci rosse. Come detto, ciò che rende quest’applicazione unica non è tanto il contenuto, da sempre accessibile tramite normalissimi browser come Safari, quanto il fatto di essere la prima app di questo tipo sviluppata specificamente per iOS. Il download può essere effettuato tramite AltStore PAL, un marketplace alternativo che sfrutta le nuove regole imposte dal DMA.

Tuttavia, anche se Apple non può più bloccare direttamente app come Hot Tub, ha introdotto un processo obbligatorio di verifica per tutte le proposte al di fuori del suo App Store. Questo sistema punta a scongiurare la presenza di malware e altri rischi per la sicurezza, ma non valuta il contenuto dell’app. In altre parole, Hot Tub ha superato i controlli di sicurezza ma non è stata “approvata” da Apple in senso tradizionale. La disponibilità di Hot Tub è attualmente limitata ai residenti dell’UE, poiché il DMA non si applica al di fuori di queste zone geografiche.

Apple, dal canto suo, ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli utenti di iPhone, in particolare pensando ai minori e sottolineando che app come Hot Tub potrebbero compromettere la percezione che il pubblico, negli anni, ha maturato nei confronti del suo ecosistema.