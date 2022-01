Vodafone e Iliad: fusione in arrivo, sembra

La notizia riportata dai colleghi di Reuters, una fonte davvero autorevole, è davvero una di quelle incredibili! Sembra, infatti, che Vodafone ed Iliad sarebbero in procinto di unire le forze per dar vita ad un unico operatore.

Vodafone e Iliad: arriva la fusione?

Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, poche settimane fa aveva dichiarato al Sole 24 Ore che la sua azienda in caso di opportunità potrebbe valutare un'eventuale fusione con un altra Telco.

Insomma, prima dell'arrivo del fisso è davvero una notizia che porterebbe far nascere un operatore con ricavi combinati fisso e mobile di quasi 6 miliardi di euro.

Da parte delle due società di telecomunicazioni c'è un tombale silenzio da svariati giorni, segno che qualcosa bolle in pentola. La notizia, se confermata, darà vita ad un unico operatore italiano.

Le istituzioni così come il garante europeo potrebbero dare il via libera solo ad una condizione. Infatti, per l'ok servirebbe un nuovo operatore, proprio come successe qualche anno fa con la nascita di Iliad dopo la fusione tra Wind e H3G.

Vista la crisi del settore, questa possibile fusione sicuramente permetterà ad entrambe le aziende di far respirare i propri bilanci. Dati alla mano però, potrebbe essere Vodafone ad acquistare Iliad e non viceversa.