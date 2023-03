Arriva il telefono di Xiaomi dedicato ai fan di Harry Potter

Sta arrivando lo smartphone di Xiaomi perfetto per gli amanti di Harry Potter. Sì, lo sappiamo che i fan del mago più famoso al mondo sono davvero tanti, perciò la compagnia cinese ha pensato ad un dispositivo che farà felici tutti, grandi e piccini. Arriverà presto in Cina ma speriamo possa esserci una distribuzione globale nel breve periodo. Il gadget in questione è il nuovissimo Redmi Note 12 Turbo, un midrange dalle prestazioni superlative.

Redmi Note 12 Turbo: il device di Xiaomi dedicato a Harry Potter

Da tempo molti brand di tecnologia collaborano con le case hollywoodiane per lanciare smartphone e prodotti tech personalizzati con i loghi dei film più di successo. Pensiamo a Samsung e alla sua partnership con Marvel Studios, ma non solo. Apple ha collaborato con Disney per realizzare edizioni speciali degli AirPods a tema Star Wars. Adesso, secondo gli ultimi rumors trapelati sul web, scopriamo che il sub brand di Xiaomi, Redmi, sta per lanciare una versione a tema Harry Potter del suo ultimo mediogamma annunciato di recente, il Note 12 Turbo.

In confezione troverete le sciarpe, delle bacchette magiche e altri souvenir provenienti dal mondo di Harry Potter. C’è anche una lettera di ammissione ad Hogwarts e una spilla con il logo del binario 9¾.

Il telefono presenterà uno schermo OLED da 12 bit, coadiuvato da RAM da 16 GB e memoria da 1 TB. La batteria qui sarà da 5000 mAh con ricarica veloce da 67W. Sotto la scocca presenterà lo Snapdragon 7+ Gen 2 e la RAM in questione godrà della tecnologia LPDDR5. Lo storage invece, vedrà opzioni UFS 3.1. Il colore del telefono sarà “Ice Feather White” e ci sarà anche un ottimo sistema di raffreddamento con camera di vapore da 3725 mm. Skin MIUI 14 basata su Android 13 per completare il tutto.

Sul fronte fotografico invece, troveremo una main camera da 64 Megapixel con OIS al seguito e sistema Xiaomi Imaging Engine 2.0.

Il Redmi Note 12 Turbo dovrebbe venir commercializzato con il moniker POCO F5 nel mercato internazionale. Speriamo che questa edizione possa arrivare anche da noi. Intanto, se volete preordinare il modello base di Redmi Note 12 a soli 199,00€ sappiate che lo potrete fare dal sito di Amazon.

