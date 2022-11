Aria fredda dalla porta? Il paraspifferi è cosa vecchia: GENIALATA a 10€

Dalla porta d’ingresso, ma anche da quelle interne: l’aria fredda passa da un ambiente all’altro (o da all’esterno), contribuendo a rendere la stanza più fredda. In inverno, durante questo inverno particolare, è un rischio che non si può correre. Per fortuna, gli spifferi possono essere rapidamente bloccati con soluzioni efficientissime. Non mi riferisco però al classico “salsicciotto” da posizionare in terra. Puntualmente si sposta, non è efficiente, si sporca e si riempie di polvere: una soluzione certamente superata. Esistono infatti accessori spettacolari, da montare in totale autonomia, che sono super stabili e bloccano le correnti fredde con doppia guarnizione. Lo so bene perché vivo in una casa indipendente e l’ho montato proprio alla porta di ingresso. In un solo colpo ho limitato le correnti di aria fredda e anche risolto il problema degli insetti striscianti che passavano proprio dalla soglia.

Considerando che non sono certo una maga del fai da te, eppure ho montato tutto in 5 minuti e completamente da sola, è facile capire che l’istallazione è assolutamente semplicissima. In più, per accaparrartelo basta in investimento minimo su Amazon. Il modello da 94 centimetri, che puoi tagliare e regolare a piacimento, lo porti a casa a 10€ circa appena, complice un interessante sconto a tempo.

Addio aria fredda dalla porta: risolvi con questa genialata

Letteralmente, infili l’apposita parte sotto la porta. Mentre lo sistemi, la doppia guarnizione inizia a coprire entrambi i lati della porta, bloccando definitivamente il flusso di aria fredda e persino il passaggio di insetti da una parte all’altre.

Le guarnizioni sono molto robuste e mi hanno subito dato la sensazione di essere pronti a durare parecchio nel tempo. Nell’immediato, con un investimento piccolissimo, ho risolto due fastidiosi problemi. Soprattutto, non ho alcuno di quei fastidiosi salsicciotti in giro per casa. Puntualmente si rivelano inutili. Soprattutto, se hai animali domestici oppure bambini piccoli in casa, possono diventare un pericoloso giocattolo pieno di polvere.

Lascia perdere il resto e punta su questa genialata. Liberati dall’aria fredda adesso: completa l’ordine al volo per prendere il modello per porte lunghe fino a 94 centimetri a 10€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.