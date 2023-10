Archiviazione infinita grazie all'SSD indistruttibile di Samsung, ora in SCONTO (-60€)

Il Samsung T7 Shield, un SSD esterno portatile da 2 TB che può raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, è attualmente in vendita su Amazon a un prezzo estremamente conveniente. Il prezzo originale di 209,99€ è stato ridotto a soli 149€, permettendo un risparmio notevole di 60€.

Samsung T7 Shield da 2 TB: diciamo addio allo spazio di archiviazione insufficente

Questo dispositivo offre una serie di caratteristiche che lo rendono una scelta eccezionale per chi necessita di spazio di archiviazione affidabile e veloce.

Una delle prime cose da notare è la sua capacità di 2 TB, che offre una vasta quantità di spazio per archiviare tutti i tuoi file, dai documenti alle foto e ai video. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza spazio.

Inoltre, la velocità di trasferimento dati raggiunge fino a 10 Gbps, il che significa che puoi trasferire file di grandi dimensioni in modo incredibilmente rapido e senza intoppi. Questa prestazione di trasferimento dati veloce è fondamentale per chiunque abbia bisogno di gestire file di grandi dimensioni in modo efficiente.

La robustezza è un altro punto forte di questo SSD. È resistente all’acqua, alla polvere e agli urti grazie alla sua custodia in gomma e alla certificazione IP65. Questo significa che puoi utilizzarlo in ambienti difficili senza preoccuparti di danni accidentali.

L’SSD T7 Shield è anche notevolmente veloce, fino a 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni con USB 3.2 Gen.2. Le sue velocità di lettura e scrittura raggiungono rispettivamente fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s, consentendoti di accedere rapidamente ai tuoi dati.

Inoltre, grazie alla sua resistenza agli urti, può sopportare cadute da un’altezza fino a tre metri, rendendolo un compagno affidabile per gli spostamenti.

Cosa aspetti? Fallo tuo subito grazie a questo sconto di 60€. Clicca sul pulsante qui sopra per acquistare Samsung T7 Shield da 2 TB a soli 149€.

