Apple: ecco perché il dispositivo AR rivoluzionerà il settore

Il dispositivo AR di Apple avrà prestazioni di un Mac? Che Apple stia facendo sul serio nell'ambito della realtà aumentata (AR) è ormai cosa nota da diversi anni, per stessa ammissione di Tim Cook. Se nelle scorse ore abbiamo trattato dell'eventualità che l'iPhone possa sparire dal mercato tra 10 anni per essere rimpiazzato dalle tecnologie AR, l'analista Ming-Chi Kuo delinea in maniera più dettagliata le presunte capacità tecniche del tanto atteso dispositivo AR realizzato dal colosso di Cupertino.

Sembra, infatti, che il dispositivo AR di Apple offrirà prestazioni tipiche di un Mac, arrivando facilmente a sbaragliare la concorrenza attualmente non in grado di offrire prestazioni computazionali di alto livello.

Il dispositivo AR di Apple avrà prestazioni di un Mac

In una nota pubblicata da Kuo, l'analista di mercato sottolinea che il dispositivo AR di Apple “dispone di una potenza di calcolo tipica di un Mac e può funzionare indipendentemente senza fare affidamento da un Mac o da un iPhone. Inoltre – prosegue Kuo -, supporterà una vasta gamma di applicazioni piuttosto che poche soluzioni specifiche.” Insomma, se le previsioni dell'analista dovessero rispondere al vero e se per davvero il dispositivo AR avrà prestazioni di un Mac, la compagnia di Tim Cook potrebbe trasformarsi in breve tempo nel player più importante di questo settore.

Il device AR di Apple dovrebbe arrivare entro il Q4 2022 con due display Sony 4K micro LED e due processori differenti per gestire le operazioni di calcolo: uno con prestazioni simili al processore M1 dei Mac per la gestione dei compiti pesanti, e un altro pensato invece per gestire e coordinare le informazioni captate dai vari sensori.